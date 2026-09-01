Erste Zigarette: 13-Jährige setzen Haus in Brand

Massing (dpa/lby) - Bei ihrer ersten Erfahrung mit einer Zigarette haben zwei 13-Jährige ein verlassenes Haus in Niederbayern in Brand gesetzt. Die beiden seien für ihren «ersten Versuch» am Montag in das unbewohnte Haus auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Massing (Landkreis Rottal-Inn) geschlichen, teilte die Polizei mit. Dort sei einem der beiden dann eine brennende Zigarette auf eine alte Matratze gefallen.

Die Matratze fing sofort Feuer und die Flammen griffen auf das ganze Haus über. Die Jugendlichen versuchten den Brand noch selbst zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Sie seien dann nach Hause gelaufen und ihre Mutter habe den Notruf gewählt. Nun wird gegen einen der 13-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Aufgrund seines Alters ist er aber schuldunfähig.