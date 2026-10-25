Großbrand am Kehlsteinhaus: Feuer wieder aufgeflammt

Berchtesgaden (dpa) - Nach dem Großbrand am historischen Kehlsteinhaus auf dem Obersalzberg ist das Feuer in der Nacht zum Sonntag erneut aufgeflammt. Der Einsatz wurde inzwischen wieder beendet. Es habe «nochmal zimmerhoch gebrannt», sagte ein Polizeibeamter. Die Feuerwehr rückte demnach aus und löschte die Flammen. Dass ein Feuer wegen Glutnestern nach dem eigentlichen Brand wieder aufflackert, sei nicht unüblich, sagte er.

Am Kehlsteinhaus war in der Nacht zum Samstag ein Großbrand ausgebrochen. Die Polizei nahm einen 33 Jahre alten, psychisch kranken Mann als mutmaßlichen Brandstifter fest. Der Sachschaden geht nach ersten Schätzungen des Zweckverbands Bergerlebnis Berchtesgaden in die Millionen, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Das mehr als 1.800 Meter hoch gelegene Kehlsteinhaus war in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten als Teil des von Adolf Hitler genutzten Komplexes am Obersalzberg erbaut worden und wurde zuletzt als frei zugängliche Berggaststätte genutzt.