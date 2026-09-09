Herbst kommt mit einem Temperatursturz nach Bayern

München (dpa/lby) - Regenjacke statt T-Shirt: Nach dem heißen Spätsommertag am Dienstag kommt am Mittwoch quasi auf einen Schlag der Herbst nach Bayern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigte, wird es einen Temperatursturz geben: Statt Spitzentemperaturen von mehr als 30 Grad soll es maximal noch 23 Grad warm werden, in einigen Regionen werden gerade einmal 18 Grad erreicht.

Der Tag werde zunächst verbreitet mit Regen starten. In Alpennähe könnten die Niederschläge auch kräftig werden, kündigte der DWD an. Gewitter seien ebenfalls dabei. Im Laufe des Tages soll es aber Auflockerungen geben.

In den kommenden Tagen soll es weiter einen Sonnen-Regen-Mix mit ähnlichen Temperaturen geben, die allenfalls nur leicht über der 20-Grad-Marke liegen. Da es jetzt herbstlicher wird, gibt es lokal auch einige Nebelfelder.

Am Wochenende und in der kommenden Woche sollen die Temperaturen nach Angaben der Meteorologen wieder leicht steigen.