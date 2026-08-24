Hertha BSC verpflichtet Augsburgs Pedersen

Berlin (dpa) - Hertha BSC ist auf der Suche nach einem neuen linken Außenverteidiger fündig geworden. Der Berliner Fußball-Zweitligist verpflichtet Mads Petersen vom FC Augsburg. Der 29-Jährige unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr mit der Option für eine weitere Spielzeit, wie die Hertha mitteilte. In Augsburg hatte der Däne zuletzt keine sportliche Rolle mehr gespielt.

«Mit dem Transfer von Mads haben wir eine wichtige Planstelle unseres Kaders besetzen können. Mads wird uns mit seiner Erfahrung und Mentalität weiterhelfen», sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. In seinen sieben Jahren beim FCA kam Pedersen auf 120 Einsätze in der Bundesliga und im DFB-Pokal.

Pedersen ist erst der dritte Neuzugang der Berliner nach den Leihgeschäften mit Oluwaseun Adewumi vom FC Burnley und Farid Alfa-Ruprecht von Bayer Leverkusen. Die finanziell klammen Berliner haben hingegen zahlreiche Topakteure um Fabian Reese (VfL Wolfsburg) oder Tjark Ernst (Feyenoord Rotterdam) abgegeben. Dennoch gelang mit zwei Liga-Siegen und dem Einzug in die zweite Pokalrunde der beste Saisonstart seit Jahren. Die nächste Partie steht am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig an.