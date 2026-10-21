Herzogstandbahn bekommt neue Talstation

Kochel am See (dpa/lby) - Die Herzogstandbahn am Walchensee bekommt eine moderne und weitgehend barrierefreie Talstation. Die letzte Chance auf eine Fahrt vor den Bauarbeiten ist nächsten Sonntag. Von Montag an bis Pfingsten nächsten Jahres steht die Bahn dann still. Die abschließende Fertigstellung der neuen Talstation ist für November nächsten Jahres geplant.

Erste, vorbereitende Maßnahmen für den Bau laufen bereits parallel zum laufenden Betrieb. Mit dem positiven Baubescheid des Landratsamtes Bad Tölz-Wolfratshausen liege nun die Genehmigung für den Start des Bauprojekts in der Gemeinde Kochel am See vor, teilten die Betreiber mit.

Das bestehende Talstationsgebäude soll komplett abgerissen und durch einen energieeffizienten und weitgehend barrierefreien Neubau ersetzt werden. Seilbahntechnik, Trasse und Beförderungskapazität bleiben dabei unverändert.

Beliebtes Ausflugsziel der Münchner

Der Herzogstand zählt zu den beliebten Ausflugszielen der Münchner. Seit 1954 verbindet die Seilbahn den Walchensee mit dem Herzogstand. Jährlich nutzen rund 155.000 Gäste die Bahn. Bis 1994 handelte es sich um einen Sessellift, er galt mit einer Steigung von bis zu 88 Prozent als eine der steilsten Seilbahnen Europas.

Inzwischen bringt eine Kabinenseilbahn die Gäste in vier Minuten auf rund 1.600 Meter Höhe. Von der Bergstation geht es zum Gipfel mit seinem fantastischen Ausblick auf Walchensee und die alpine Bergwelt.