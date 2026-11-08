Hoher Schaden bei Massenkarambolage - zwei Verletzte

Hohenwart (dpa/lby) - Bei einer Massenkarambolage nahe Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Zudem liege der Sachschaden bei rund 175.000 Euro, teilte die Polizei mit. Eine 30-Jährige geriet demnach auf einer Bundesstraße aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo sie mit einem anderen Wagen kollidierte. Ihr Auto sei über die Fahrbahn geschlittert und in ein weiteres Fahrzeug gekracht - dieses wiederum kollidierte mit einem Transporter und kam auf der Seite zum Liegen.

Fast alle Fahrzeuge kamen von der Straße ab, ebenso ein junger Autofahrer, der dem Unfall ausweichen wollte. Auch trafen herumschleudernde Trümmerteile einen weiteren Wagen.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin sowie ein 66 Jahre alter Autofahrer kamen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser. Die B300 war für mehrere Stunden gesperrt. Über 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.