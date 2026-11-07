Im Rekordspiel: Bayern-Torwart Neuer wieder verletzt

Mainz (dpa) - Torwart Manuel Neuer vom FC Bayern München hat sich ausgerechnet in seinem Rekordspiel erneut verletzt. Der Kapitän musste in der Bundesliga-Partie beim FSV Mainz 05 in der 45. Minute ausgewechselt werden. Zuvor war er am rechten Fuß behandelt worden. Für ihn kam Jonas Urbig in der Mannschaft des Rekordmeisters.

Die Szene ereignete sich unmittelbar nach einem vermeintlichen Ausgleich der Mainzer zum 1:1. Neuer war dabei an einem von Jonathan Tah leicht abgefälschten Ball vorbeigeflogen, den Lee Jae-Sung ins Netz köpfte. Der Videobeweis ergab aber, dass Lee im Abseits gestanden hatte.

Neuer hat noch Stein und Schumacher vor sich

Zuvor hatte sich Neuer mit 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Bundesliga-Spieler des FC Bayern gekürt. Der frühere Nationaltorwart überholte nach Angaben des Datenanbieters OptaFranz mit seinem Einsatz in Mainz den früheren Schlussmann Bernd Dreher (40 Jahre und 198 Tage).

In der Liga-Historie liegen allerdings noch zwei Torwart-Ikonen deutlich vor Neuer: Der frühere Hamburger Uli Stein stand mit 42 Jahren und 170 Tagen noch zwischen den Pfosten, der Ex-Kölner Toni Schumacher mit 42 Jahren und 73 Tagen.