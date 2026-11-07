Erwachsener Erfolg: 1. FC Nürnberg schlägt auch Darmstadt

Nürnberg (dpa) - Dieser 1. FC Nürnberg beeindruckt auch die gegnerischen Trainer. Nach dem 2:0 (0:0) über den SV Darmstadt 98 sagte Gäste-Coach Florian Kohfeldt in Richtung des «Clubs» und Trainer Miroslav Klose: «Das habt ihr euch unglaublich verdient.»

Er meinte damit weniger die Partie an sich, sondern eher den ganzen Höhenflug des FCN. Mit dem Erfolg festigte Nürnberg den zweiten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga und geht happy in die Länderspielpause. «Ich bin unheimlich glücklich», resümierte Klose.

Der Erfolg war verdient, aber keinesfalls überragend herausgespielt. Vielmehr gelang es Nürnberg, in den richtigen Momenten zu treffen. Piet Scobel in der 50. Minute und William Bøving in der 88. Minute erzielten die Tore für den einmal mehr sehr erwachsen und souverän auftretenden «Club». Die Franken hatten freilich auch Glück, dass Darmstadt im Angriff patzte.

Darmstädter Auswärtsmisere

«Wir wussten, dass es ein ganz schweres Spiel wird», sagte Klose nach dem zweiten wichtigen Sieg in Serie - in der vorigen Woche war beim FC St. Pauli trotz Unterlegenheit ein 2:1 gelungen. So hielt Nürnberg in der Tabelle den 1. FC Kaiserslautern weiter auf drei Punkte Distanz - am (heutigen) Samstagabend steht das Zweitliga-Topspiel zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg an.

Nürnberg bugsierte indes die Darmstädter, die auch ihr fünftes Auswärtsspiel in der Zweitliga-Saison verloren, runter in die Abstiegszone und auf den vorletzten Platz. Die Auswärtsmisere der Hessen hält dabei schon viel länger an: Darmstadt ist nun seit mehr als einem Jahr ohne Sieg in Auswärtsspielen.

Vor 40.284 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion zeigten beide Teams in der ersten Halbzeit eine maue Vorstellung. Nürnberg war zwar spielbestimmend gegen ganz tief verteidigende Gäste, die in den vergangenen Jahren gleich mehrmals in Franken erfolgreich waren; Torchancen aber gab es keine.

Bøvings Kopfball-Abstauber

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Nach einem Ballgewinn von Bøving legte Adam Markhiyev in die Mitte, und Scobel schloss zur Führung ab. Der Angreifer bejubelte vor der «Club»-Kurve sein sechstes Saisontor. Im Darmstadt-Tor hatte Alexander Brunst keine Chance - er spielte, weil Stammkeeper und Kapitän Marcel Schuhen wegen einer Hüftverletzung ausfiel.

Durch den Treffer kam Schwung in die Partie. Nürnberg drängte zunächst auf das zweite Tor, Darmstadt aber wurde stärker. Marco Richter (73.) und Ibrahim El Kadiri (77.) scheiterten am FCN-Torhüter Jan Reichert. Kurz vor Schluss erhöhte Bøving: Rayan Ghrieb war nach einem tollen Solo noch an Brunst gescheitert, doch Bøving staubte per Kopf an. Das vermeintliche 1:2 der Darmstädter durch Yannik Lührs (90.+1) wurde vom VAR wieder einkassiert.