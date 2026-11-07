Video hilft Polizei bei Fahndung nach Parfümdieben

Sulzbach-Rosenberg (dpa/lby) - Nach einem Diebstahl in einer Drogerie in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) sind zwei Männer festgenommen worden. Gegen beide sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit.

Die 20 und 26 Jahre alten Männer hatten laut Polizei am Donnerstag in einer Drogerie in den Oberpfalz-Arkaden Parfüm im Wert von rund 1.300 Euro gestohlen und in einem Rucksack versteckt. Eine Zeugin habe sie angesprochen, daraufhin seien die Männer geflüchtet. Zwei Passanten verfolgten sie, einer filmte sie dabei. Das Video sei für die Fahndung entscheidend gewesen. Beamte nahmen die Männer kurz darauf in einem Park fest. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls – es sollen in dem Zusammenhang weitere Diebstähle stattgefunden haben.