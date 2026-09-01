Hund schaltet Herdplatte ein

Pleß (dpa/lby) - Ein Hund hat im schwäbischen Pleß im Landkreis Unterallgäu eine Herdplatte eingeschaltet und damit in der Nacht die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, stand auf dem Herd nämlich eine Kuchenform mit Muffins. «Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Hund der Familie in der Nacht auf den Herd gesprungen und hatte dadurch eine Herdplatte eingeschaltet», hieß es im Bericht.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Ein offener Brand entstand glücklicherweise jedoch nicht. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner - eine Mutter mit ihren drei Kindern - hatten das Gebäude bereits verlassen. Es entstand nur ein geringer Schaden. Nach dem Notruf waren die umliegenden Feuerwehren mit gut 50 Einsatzkräften ausgerückt.