Identität des Opfers nach Brand am Ammersee geklärt

Schondorf (dpa/lby) - Nach dem tödlichen Brand am Ammersee liegt nun das Obduktionsergebnis der aus dem Gebäude geborgenen Leiche vor. «Es handelt sich um die 77-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses», sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. «Das Obduktionsergebnis ergab, dass sie an den Folgen des Brandes gestorben ist.»

Die Ursache des Feuers in Schondorf (Landkreis Landsberg am Lech) vom Donnerstagnachmittag sei hingegen weiter ungeklärt. «Da werden die Ermittlungen noch andauern. Dementsprechend ist der Brandort weiterhin sichergestellt», sagte die Sprecherin. Das Haus sei derzeit aber ohnehin nicht bewohnbar.

Bei dem Brand in der Nähe des Seeufers war ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die Einsatzkräfte konnten das Opfer zunächst nicht bergen, weil zunächst der Dachstuhl abgetragen werden musste, um das Gebäude dann gefahrlos begehen zu können. Zwei Angehörige der Toten blieben unverletzt. «Der Ehemann der Bewohnerin und die Tochter waren zu dem Zeitpunkt nicht im Haus», sagte die Sprecherin.