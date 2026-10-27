Zehn Neuwagen beschädigt - Lkw fährt in Autohaus

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Ein Lastwagen ist in Garmisch-Partenkirchen in ein Autohaus gefahren und hat dabei mindestens zehn Neuwagen beschädigt. Es sei ein Schaden für das Autohaus von mindestens 370.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Zudem müsse die Statik des Gebäudes noch überprüft werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei löste ein Autofahrer den Unfall am Dienstagvormittag aus. Er sei ohne Ankündigung unvermittelt nach links gefahren und habe dabei den neben sich fahrenden Lkw touchiert, hieß es.

Laut Polizei wurde dadurch vermutlich die Lenkung an der Vorderachse so stark beschädigt, dass der Lkw nach rechts von der Fahrbahn abkam, in die Fahrzeugausstellung vor dem Autohaus fuhr und schließlich in die Fensterfront einschlug. Bei dem Unfall sei niemand verletzt worden.