Unfall mit mehreren Fahrzeugen sorgt für langen Stau auf A3

Hengersberg (dpa/lby) - Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ist es auf der Autobahn 3 in Richtung Regensburg bei Hengersberg (Landkreis Deggendorf) zu einem langen Stau gekommen. Bei dem Unfall sei ein 32-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zudem sei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Der Unfall passierte zwischen den Anschlussstellen Iggensbach und Hengersberg.

Zuvor habe ein Sattelzugfahrer wegen Rückstauungen abbremsen müssen. Ein 32 Jahre alter Autofahrer habe dies nicht rechtzeitig bemerkt, den Lkw touchiert und sei anschließend nach links an die Mittelleitplanke geraten. Dann sei das Auto auf den rechten Fahrstreifen und damit gegen einen anderen Lastkraftwagen mit Anhänger geschleudert worden, hieß es.

Das Auto musste den Angaben zufolge abgeschleppt werden, die beiden Lastkraftwagen-Fahrer konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Gegen Mittag sei ein Rückstau von rund 10 Kilometern entstanden.