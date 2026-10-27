Beim Überholen im Gegenverkehr - Motorradfahrer stirbt

Hemau (dpa/lby) - Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Hemau (Landkreis Regensburg) ums Leben gekommen. Trotz durchgezogener Linie habe der junge Mann auf einer Kreisstraße mehrere Fahrzeuge überholt, teilte die Polizei mit. Ein 37-Jähriger sei mit dem Kleintransporter in die Straße eingebogen und habe den Motorradfahrer vermutlich nicht wahrgenommen.

Der 20-Jährige wurde laut Polizei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Sein 14 Jahre alter Beifahrer erlitt einen Schock und wurde ärztlich versorgt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Schuldfrage sei nun ein Gutachter hinzugezogen worden, hieß es. Es sei ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden.