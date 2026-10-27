Acht Schüler mit Übelkeit in Klinik - Ursache unklar

Bayreuth (dpa/lby) - Acht Kinder sind aus zunächst unbekannter Ursache wegen Erbrechen und Übelkeit in ein Kinderkrankenhaus gekommen. Am Vormittag sei ein Notruf abgesetzt worden, wonach es zu den beschriebenen Symptomen in der sechsten Klasse eines Gymnasiums in Bayreuth gekommen sei, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Kurze Zeit darauf seien acht Rettungswagen, sechs Krankenwagen, drei Noteinsatzfahrzeuge sowie weitere Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Zehn von insgesamt 25 Schülern zeigten diese Symptome und seien daraufhin in ein anderes Klassenzimmer gebracht worden. Acht von ihnen konnten den Angaben zufolge zu Fuß zu den Rettungswagen laufen und von diesen in eine Kinderklinik gebracht werden. Die genaue Ursache ist noch unklar.