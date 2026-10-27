Der Stadtrat in Passau hat sich für den Neubau der Hängebrücke entschieden. Die Brücke ist die wichtigste Verbindung zwischen der Altstadt und dem nördlichen Donauufer und spielt eine zentrale Rolle für den Fuß- und Radverkehr sowie für die Anbindung an den Geh- und Fahrradtunnel.

Warum ein Neubau notwendig ist

Eine Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass der langfristige Erhalt der bestehenden Brücke sehr aufwendig wäre. Die Haupttragseile und Verankerungen sind schwer zugänglich und durch Feuchtigkeit und Korrosion beschädigt. Auch verschiedene Verbindungen und Knotenpunkte weisen Schäden auf. Eine umfassende Sanierung würde hohe Kosten verursachen und ist technisch schwierig.

Bedeutung der Brücke für Passau

Da die nächste Querungsmöglichkeit, die Schanzlbrücke, rund 1,2 Kilometer entfernt liegt, ist eine Donauquerung an dieser Stelle besonders für Fußgänger und Radfahrer unverzichtbar. Während der Bauzeit wird deshalb eine provisorische Brücke westlich der bestehenden Hängebrücke errichtet. Diese Behelfsbrücke kostet etwa 5 Millionen Euro und ist in den Gesamtkosten bereits enthalten.

Die neue Brücke: Moderne Lösung mit Blick auf das Stadtbild

Für den Ersatzneubau werden vier Varianten geprüft. Am 7. Dezember entscheidet der Stadtrat in einer Sondersitzung über die genaue Ausführung des Neubaus. Ziel ist es, die Verbindung für alle Verkehrsteilnehmer langfristig zu sichern und das Stadtbild von Passau zu erhalten.

Variante 2

Foto: Stadt Passau

Variante 3

Foto: Stadt Passau

Kosten und Förderung

Die geplanten Gesamtkosten für die empfohlene Neubauvariante liegen bei rund 36,2 Millionen Euro. Darin enthalten sind der Neubau, der Abriss der alten Brücke, die provisorische Querung, Leitungsverlegungen, Anpassungen der Verkehrsflächen und prognostizierte Baupreissteigerungen. Eine Förderung durch den Freistaat Bayern ist möglich.

Hintergrund: Zustand und Geschichte der Hängebrücke