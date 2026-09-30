Jeder vierte Wiesnbesucher kommt mit dem Auto

München (dpa/lby) - Oktoberfest und Auto passen eigentlich nicht so gut zusammen. Trotzdem kommt mehr als jeder vierte Besucher mit diesem Verkehrsmittel zur Wiesn, wie eine Auswertung anonymisierter Handydaten durch Vodafone ergeben hat. Sie zeigt auch, ab wann es auf dem Fest voll und wann wieder leerer wird.

In der Zeit vom ersten bis zum zweiten Wiesn-Samstag kamen der Mobilitätsanalyse zufolge 59 Prozent der Gäste mit dem öffentlichen Personennahverkehr zum Oktoberfest. Das Auto folgt auf Platz zwei mit 28 Prozent, gefolgt vom Fernverkehr mit sieben Prozent und Fuß und Fahrrad mit fünf Prozent.

Immer öfter unter der Woche

Auch unter der Woche war das Oktoberfest oft gut gefüllt. Für den Freitag zählte die Analyse sogar rund 600.000 Besucher. «Auf der Wiesn wird immer öfter auch unter der Woche gefeiert», sagt Michael Reinartz, Innovationschef bei Vodafone. «Die Besucherzahlen waren unter der Woche fast gleich hoch wie am Wochenende.» Vergangenes Jahr habe sich der Besucherzustrom noch deutlich stärker auf die Wochenenden konzentriert.

Am vollsten war es unter der Woche in der Regel zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. Ab 21.00 Uhr wurde es leerer. Allerdings fahren viele Gäste nicht direkt nach Hause. Oft ging es nach dem Festbesuch noch in andere Stadtviertel. «Die Wiesn wirkt weit über die Theresienwiese hinaus und sorgt für zusätzliches Besucheraufkommen in zahlreichen Stadtteilen und im Münchner Umland», sagt Reinartz.