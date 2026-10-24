Fünf Polizisten nach A92-Kontrolle leicht verletzt

Wallersdorf (dpa/lby) - Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer soll auf der Autobahn 92 bei Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) Polizisten angegriffen haben. Fünf Beamte wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 22-jährige Mann war demnach in der Nacht in Richtung Deggendorf unterwegs. Zuvor hatte es den Angaben zufolge einen Hinweis auf einen Fahrer gegeben, der ohne Licht in Schlangenlinien fuhr.

Die Beamten trafen den Mann den Angaben nach auf Höhe der Anschlussstelle Wallersdorf-Nord an. Der 22-Jährige habe auf dem Seitenstreifen gehalten und sich zunehmend aggressiv verhalten. Für eine Blutentnahme musste er laut Polizei in ein Krankenhaus. Während der Maßnahmen soll er demnach mehrfach erheblichen Widerstand geleistet und die Beamten angegriffen haben.

Den Mann erwarten Verfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr. Das Auto wies den Angaben nach außerdem einen Unfallschaden auf. Woher der stammt, sei unklar. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich zu melden.