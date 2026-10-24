Feuer am Kehlsteinhaus verursacht Millionenschaden

Berchtesgaden (dpa) - Der mutmaßlich absichtlich gelegte Brand am Kehlsteinhaus am Obersalzberg hat einen riesigen Sachschaden angerichtet. «Der Schaden geht sicher in die Millionen», sagte der Vorsitzende des Zweckverbands Bergerlebnis Berchtesgaden, Bartl Wimmer. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) müssten nun Brandsachverständige den genauen Schaden feststellen.

Er hatte bereits zuvor betont, das Haus sei gut versichert, mögliche Ansprüche gegenüber der Versicherung würden bereits geprüft. Der Wiederaufbau werde einige Zeit dauern, er sagte jedoch zu, nach einer vernünftigen Lösung zu suchen. Der Freistaat Bayern ist Eigentümer des Gebäudes. Wegen des historisch schwierigen Bezuges sollen auch Historiker in den Prozess einbezogen werden.