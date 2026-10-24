Mutmaßlicher Brandstifter wohl psychisch krank

Berchtesgaden (dpa) - Der als mutmaßlicher Verursacher des Großbrandes am historisch bedeutsamen Kehlsteinhaus am Obersalzberg festgenommene Mann ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Traunstein psychisch krank. Das habe ein psychiatrisches Kurzgutachten ergeben, das ein Sachverständiger über den 33 Jahre alten Deutschen erstellt habe, sagte Staatsanwalt Rainer Vietze auf einer Pressekonferenz in Berchtesgaden.

Der Mann sei am Samstag einem Untersuchungsrichter in Rosenheim vorgeführt worden. Ziel sei, eine Unterbringung in einer forensischen Einrichtung für psychisch kranke Straftäter zu erwirken. Man müsse von zumindest verminderter Schuldfähigkeit ausgehen, sagte Vietze. Auch ein mögliches politisches Motiv werde geprüft - da seien die Ermittler aber erst ganz am Anfang.

Zuvor hatte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der Polizei für ihr Eingreifen am Obersalzberg gedankt. Der mutmaßliche Brandstifter war den Einsatzkräften auf einem Motorrad auf der engen und steilen Kehlsteinstraße entgegengekommen. Es sei nicht leicht gewesen, ihn zu stellen. Nach dpa-Informationen hat der Mann auch einen Fluchtversuch auf seinem Motorrad unternommen.