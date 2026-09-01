Jugendlicher feuert Schüsse von Balkon ab

Regensburg (dpa/lby) - Ein 16-Jähriger soll mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe vom Balkon seiner Eltern in Regensburg abgefeuert haben. Die Beamten überwältigten den Jugendlichen am Montag in der Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Bei der Festnahme soll sich der Teenager uneinsichtig gezeigt haben. In der Wohnung fanden die Ermittler eine Schreckschusspistole mit der passenden Munition.

Warum der Jugendliche zur Waffe griff, konnten die Ermittler bislang nicht abschließend klären. Den Angaben zufolge könnte der 16-Jährige aus Langeweile gehandelt haben, es ist aber auch möglich, dass er einem gleichaltrigen Mädchen imponieren wollte. Nach Ende des Einsatzes wurde der 16-Jährige an seine Eltern übergeben.