Jugendlicher in Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Aichach (dpa/lby) - Wegen eines Jugendlichen in einem psychischen Ausnahmezustand ist es in Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Der junge Mann wurde von Spezialkräften in Gewahrsam genommen und kam später in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.

Der Betroffene sei alleine in einem Haus gewesen, aber die Beamten konnten zunächst nicht ausschließen, dass er gefährliche Gegenstände bei sich hatte. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Im Zuge des Einsatzes mussten die Beamten jedoch mehrere Straßen absperren. Weder Einsatzkräfte noch der Jugendliche wurden verletzt.