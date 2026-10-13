54-Jähriger stirbt bei Gartenarbeiten unter Kleintraktor

Hohenpolding (dpa/lby) - Bei Gartenarbeiten auf seinem Grundstück im Landkreis Erding ist ein 54-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war am Montag nahe Hohenpolding mit einem Kleintraktor beschäftigt, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem er längere Zeit telefonisch nicht erreichbar gewesen war, machte sich eine Familienangehörige auf die Suche. Sie fand den 54-Jährigen leblos unter seinem umgestürzten Fahrzeug. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten von einem tragischen Unglücksfall aus.