Lkw kommt von Fahrbahn ab und landet im Wald

Triftern (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rottal-Inn ist ein 55-jähriger Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war auf der Staatsstraße 2112 bei Triftern aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kam erst rund 15 Meter weiter in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den im Fahrzeug eingeklemmten Mann. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Lkw entstand laut Polizei ein Totalschaden. Zudem sollen mehrere Bäume in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Eine Spezialfirma barg den Laster. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 170.000 Euro.