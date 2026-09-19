Jugendlicher stirbt bei Autounfall in Oberfranken

Münchberg (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Hof ist ein Jugendlicher ums Leben gekommen. Der 17-Jährige hatte auf der Rückbank eines Autos gesessen, das nach Polizeiangaben in der Nacht zu Samstag bei Münchberg von der Straße abgekommen und in eine Baumreihe gefahren war. Der 18-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein weiterer 17-jähriger Mitfahrer wurde zudem schwer verletzt. Ein 16-Jähriger erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

Auf Gegenspur geraten

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll der 18-Jährige mit dem Wagen eine Kurve geschnitten und auf die Gegenspur geraten sein. Dort habe er einem entgegenkommenden Transporter ausweichen müssen. Dabei sei der junge Mann mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, ins Driften geraten und schließlich gegen einen Baum geprallt.

Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Polizei sucht zudem nach dem Fahrer des Transporters.