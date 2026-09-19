Spätsommerliches Wetter zum Wiesn-Start erwartet

München (dpa) - Zum Start des Münchner Oktoberfestes können sich die Menschen auf ein spätsommerlich warmes Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Höchstwerten zwischen 19 und 25 Grad im Freistaat. Dazu soll oft die Sonne scheinen, nur nördlich der Donau könnte es wolkig werden.

Auch am Sonntag können die Menschen bei Sonnenschein über die Theresienwiese in München schlendern. Erst gegen Abend ziehen laut den Wetterexperten dichtere Wolken aus dem Norden auf, in Nordbayern und entlang der Donau kann es regnen. Die Temperaturen erreichen Maximalwerte zwischen 17 und 25 Grad.

In der Nacht zu Montag ziehen die Regenwolken von Norden nach Süden. Am Tag kann es dann noch entlang der Alpen etwas nass werden. Im Laufe des Tages kommt dann nach und nach aus dem Westen die Sonne wieder zurück. Die Temperaturen werden deutlich kühler. Die DWD-Meteorologen rechnen nur noch mit Höchstwerten von 14 bis 20 Grad.