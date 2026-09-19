Jugendliche sorgen mit Softair-Waffen für Polizeieinsatz

Rothenburg ob der Tauber (dpa/lby) - Zwei Jugendliche sollen in Mittelfranken mit Softair-Pistolen hantiert und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst haben. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Beamten sechs der Waffen bei einem 15-Jährigen in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) und stellten diese sicher. Den zweiten Jugendlichen konnten die Beamten nicht finden. Ein Fußgänger hatte die beiden am Freitag gesehen und den Notruf gewählt.

Bei dem 15-Jährigen fanden die Polizisten außerdem einen angerauchten Joint. Nach Angaben des Jugendlichen hatte er diesen von dem 14-Jährigen bekommen. Da der 15-Jährige keinen Ausweis dabeihatte, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Dort wurde er später von seinen Eltern abgeholt. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Jugendlichen.

Die Softair-Pistolen sahen richtigen Schusswaffen täuschend ähnlich, wie die Polizei erklärt. Statt Patronen schießen diese Waffen aber mittels Feder- oder Gasdruck kleine Kugeln. Diese bestehen meist aus Kunststoff, Maisstärke oder anderen leichten Materialien.