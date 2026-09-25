Kanes Verhandlungen mit dem FC Bayern: Entscheidung naht

London (dpa) - Stürmerstar Harry Kane rechnet in den Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern München mit einer baldigen Einigung. Es sei «Aufgabe des Teams hinter mir, darüber zu sprechen und sich um diese Dinge zu kümmern. Im Laufe des nächsten Monats oder so dürfte es zu einer Entscheidung kommen, und ich denke, es wird eine positive sein», sagte der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Spiel gegen Weltmeister Spanien am Samstag (20.45 Uhr) in Wembley.

Kane war im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Bayern gekommen und schießt seitdem Tore wie am Fließband. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Kanes Interessen werden von seinem Vater und Bruder vertreten. Bei den Gesprächen mit dem FC Bayern geht es auch um das künftige Gehalt des Topverdieners und die Laufzeit des neuen Vertrages bis 2029 oder 2030.

«Wir befinden uns derzeit noch in Verhandlungen, und ich glaube, sie entwickeln sich in die richtige Richtung. Beide Seiten gehen die Sache sehr gelassen an», berichtete der 33-jährige Kane. «Jeder kann sehen, dass ich dort glücklich bin - an meinen Leistungen und daran, wie ich mich abseits des Spielfelds äußere. Ich denke, es ist einfach offen und ehrlich. Ich hoffe, dass sich bald etwas ergibt.»