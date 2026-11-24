Himmelstadt (dpa/lby) - Rechtschreibfehler interessieren das Christkind nicht - es braucht sich also niemand zu schämen, der seine Wünsche nicht fehlerfrei zu Papier bringt. Das Christkind im unterfränkischen Himmelstadt freut sich über liebevolle Zeilen genauso wie über Zeichnungen oder Fragen nach seinem Aussehen. Es ist für alle da - auch in diesem Jahr, wenn Bayerns einziges Weihnachtspostamt in dem kleinen Dorf am 1. Advent (29. November) offiziell den Startschuss für die Wunschzettelzeit gibt.

Briefe von Kindern und Erwachsenen

«Durchweg geben sich die Kinder immer viel Mühe», erzählt Rosemarie Schotte, die in den vergangenen 34 Jahren tausende Kinderbriefe beantwortet hat. Es sei egal, wie das Schreiben ans Christkind aussehe: Jeder bekomme eine Antwort, auch Erwachsene. Von ihnen komme mittlerweile auch viel Post an, 2025 seien es etwa um die 1.700 Schreiben gewesen.

Der ehrenamtlichen Leiterin der himmlischen Poststelle und ihrem Mann stehen knapp 40 Helferinnen und Helfer zur Seite, damit jeder Wunschzettel auch eine Antwort erhält. Alljährlich schreiben Tausende aus vielen Ländern - bis zum Jahresende landen so etwa 70.000 Briefe in Himmelstadt. Jeder Wunschzettel wird beantwortet, auch wenn Eltern oder Großeltern mitgeholfen haben.

Von der Otterlampe bis zum DJ-Mischpult

«Zu 80 Prozent sind sie immer sehr schön bemalt», erzählt die 85-jährige Schotte. «Manchmal sind auch die Wünsche gemalt und die Mutter schreibt dann hin, was es bedeuten soll.»

Längst steht nicht nur Spielzeug auf den Wunschzetteln der Mädchen und Buben. In einem Brief träumt ein Kind von einer Nachttischlampe in Form eines Otters, eine anderes möchte ein Aquarium, auch ein DJ-Mischpult ist gewünscht. «Sachen von Temu», heißt es lapidar in einem anderen Schreiben - was genau gemeint ist, wird nicht gesagt.

«Ich möchte gar nicht so viel haben, weil ich nicht so brav war und weil ich schon ganz viel habe», zitiert Schotte aus einem eher ungewöhnlichen Kinderbrief. Dass Kinder nicht nur auf Materielles aus sind, beobachtet sie seit Jahren. Gesundheit für die Familie oder ein Ende von Kriegen seien vielen ebenso wichtig.

Erwachsene und unrealistische Anfragen

Auch für Erwachsene, die teils aus Einsamkeit nach Himmelstadt schrieben, will Schotte da sein. Ärgerlich sei es aber, wenn sich Leute mehrmals meldeten, nur um die Briefmarke und den Sonderstempel der Poststelle zu bekommen. Oder wenn abstruse Wünsche formuliert würden: «Ich wünsche mir 100.000 Euro, ich wünsche mir einen Mercedes», liest Schotte aus Briefen vor. «Das finde ich nicht schön. Das gefällt uns allen überhaupt nicht. Da fühlen wir uns veräppelt.»

Je näher das Weihnachtsfest rückt, desto mehr Briefe kommen beim Christkind an. Schotte wünscht sich, dass Post von Schulen, Kindergärten und Heimen, die besonders viele Wunschzettel auf einen Schlag schicken, bis zum 16. Dezember in Himmelstadt ist. Für alle anderen gilt: Wessen Wunschzettel bis zum 18. Dezember ankommt, der bekommt noch vor Heiligabend eine Antwort des Christkindes.

Abgabe, Adresse und Antwortschreiben

Kinder können ihren Wunschzettel vom 1. Advent an auch persönlich in Himmelstadt vorbeibringen. Seit 1986 beantwortet das Christkind dort Briefe aus aller Welt, zur Not auch mit Übersetzer. Wichtig ist, dass auch ein Absender auf den Schreiben vermerkt ist - sonst wird es mit dem Antworten schwierig.

Himmelstadt ist eine von mehreren sogenannten Weihnachtspostfilialen in Deutschland. Wer Antwort vom Christkind in Bayern haben möchte, sollte seinen Brief «An das Christkind, Kirchplatz 3, 97267 Himmelstadt» adressieren.

Die meisten Kinder und Erwachsene bekommen ein standardisiertes Schreiben zurück, insofern der Absender des Wunschzettels bekannt ist. Bei besonders eindrücklichen Briefen und Bitten schreibt Schotte nach eigenen Worten auch persönlich ein paar Zeilen.