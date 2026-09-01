Acht Verletzte nach Auffahrunfall mit Kleinbus auf der A9

Münchberg (dpa/lby) - Acht Menschen sind bei einem Auffahrunfall mit einem Kleinbus auf der Autobahn 9 bei Münchberg (Landkreis Hof) verletzt worden - eine Frau wurde schwer verletzt. Der Busfahrer habe in der Nacht nicht mehr ausweichen können und sei auf einen Unfall aufgefahren, teilte die Polizei mit. Zuvor war der Fahrer eines Lastwagens bei einem Überholmanöver mit einem Wohnmobil zusammengestoßen.

Durch die Wucht der Kollision wurden die sieben Passagiere sowie der Fahrer des Kleinbusses im Alter zwischen 38 und 68 Jahren verletzt. Eine 47-Jährige habe schwere Verletzungen erlitten und sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die anderen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Sowohl der 65 Jahre alte Lastwagenfahrer als auch die Insassen des Wohnmobils blieben unverletzt. Wegen des Unfalls war die A9 für rund drei Stunden in der Nacht gesperrt. Die Beamten ermitteln nun gegen den Lastwagenfahrer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.