Kleintransporter prallt auf A3 auf Lkw – Schwerverletzter

Erlangen (dpa/lby) - Ein 20 Jahre alter Kleintransporterfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der junge Mann mit seinem Fahrzeug ungebremst auf einen Sattelzug auf, wie die Polizei mitteilte.

Der Lkw war demnach auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, der Fahrer hatte verkehrsbedingt bremsen müssen. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe, in Fahrtrichtung Regensburg.

Der Kleintransporterfahrer war im Führerhaus eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn mit technischem Gerät. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz - der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Zu dem Unfall war es gegen 17.00 Uhr gekommen, erst gegen 21.45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.