Klopp macht Kapitäns-Geheimnis - Urbig-Debüt gegen Serbien

München (dpa) - Jonas Urbig feiert gegen Serbien sein Debüt im Tor der Fußball-Nationalmannschaft. Jürgen Klopp kündigte vor der Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in München den Einsatz des 23 Jahre alten Schlussmanns des FC Bayern an. Weitere Informationen zu seiner Aufstellung werde er wie gewohnt nicht geben, sagte der Bundestrainer vor seinem dritten Spiel im Amt.

Klopp vermied vor der Partie der Nations League somit auch eine klare Aussage, wer die DFB-Elf als Vertreter von Joshua Kimmich als Kapitän aufs Feld führen werde. «Der die meisten Länderspiele hat, wird der Kapitän sein», sagte Klopp.

Gnabry und Wirtz als Top-Kandidaten

Damit kommen Serge Gnabry mit bisher 61 DFB-Einsätzen und Florian Wirtz, der bisher 46 für Deutschland spielte, infrage. Sollte das Duo nicht in der Startelf spielen, wäre David Raum mit 39 Länderspielen der Akteur mit den bisher meisten Einsätzen. Kimmich ist erstmals seit November 2025, als er verletzt passen musste, nicht im DFB-Aufgebot, da Klopp mit zwei Kadern für die zwei Länderspielwochen plant.

In der Nations League rangiert Deutschland nach dem 1:1 in den Niederlanden und dem 0:1 gegen Griechenland in der Gruppenphase nur auf dem dritten Platz hinter den bisherigen Kontrahenten. Serbien hat nach zwei Niederlagen noch keinen Punkt.