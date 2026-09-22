Kollegen mit Messer angegriffen - Polizei sucht 22-Jährigen

Schwaig bei Nürnberg (dpa) - Nach einem Messerangriff auf einen Kollegen nahe Nürnberg sucht die Polizei einen 22-Jährigen aus Baden-Württemberg. Der in Wendlingen am Neckar gemeldete Mann soll den 21 Jahre alten Mitarbeiter einer Reinigungsfirma am Freitag auf dem Gelände einer Firma in Schwaig bei Nürnberg schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Männer sollen aus bislang unklarem Grund in Streit geraten sein, als beide dort arbeiteten. Erst seien Fäuste geflogen, dann habe ein Paketzusteller die beiden Kontrahenten getrennt. Nachdem der weitergefahren war, soll sich der 22-Jährige ein Messer geholt und seinen Kollegen damit angegriffen haben.

Als die Polizei am Tatort ankam, sei das Opfer dank der Hilfe eines weiteren Kollegen demnach bereits auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen - und der Verdächtige auf der Flucht. Die Kripo ermittle jetzt wegen versuchten Totschlags. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlichte die Polizei für eine Öffentlichkeitsfahndung auch ein Foto des Verdächtigen. Die Beamten bitten um Hinweise, wo der 22-Jährige aktuell sein könnte.