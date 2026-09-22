Staatsschutz ermittelt nach Spuck-Vorfall auf CSD

Erlangen (dpa/lby) - Ein Teilnehmer des Christopher Street Days (CSD) in Erlangen soll vor die Füße von Mitgliedern der jüdischen Kultusgemeinde gespuckt haben. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat - in dem Fall Beleidigung, wie Sprecher Michael Sebald vom Polizeipräsidium Mittelfranken sagte. Die Identität des Mannes sei noch unbekannt.

Medienberichten zufolge hatte zuvor ein Video von dem Vorfall am Rande des Umzugs im Internet für Empörung gesorgt. Außerdem sollen Teilnehmende während des CSD verschiedene propalästinensische Parolen gerufen haben. Der Staatsschutz prüft nun nach Angaben von Sebald, ob diese strafrechtlich relevant sind.