Lagerhalle ausgebrannt – Polizei ermittelt

Ulm (dpa) - Bei einem Brand in Ulm ist eine Lagerhalle vollständig in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Feuerwehr befand sich in der Halle – einer ehemaligen Firmen-Kantine – unter anderem ein Reifenlager. Andere Gebäudeteile sollen ungenutzt gewesen sein. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar. Erst am Freitag sollen Brandermittler der Polizei zusammen mit einem Gutachter den Brandort betreten, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Feuerwehr habe die Flammen, die sich in der Nacht entzündeten, am Morgen gelöscht. Jedoch werde die Feuerwehr auch am Abend noch eine Nachschau am Brandort abhalten. Erst danach könnten die Brandermittlungen beginnen. Die Ermittlungen werden auch in Richtung einer möglichen Brandstiftung geführt. Ob das Gebäude einsturzgefährdet ist, blieb zunächst unklar.

In der Nacht hatte die Feuerwehr Anwohner vor dem Rauch gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Menschen im benachbarten Neu-Ulm wurden gewarnt. Verletzte gab es keine.