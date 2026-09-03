Wolken, etwas Regen und erneut Hitze in Bayern

München (dpa/lby) - Nach weitgehend freundlichen Tagen wird es etwas grauer im Freistaat. Vor allem in Nordbayern erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dichte Wolkenfelder und hier und da auch Regen. Dazu gibt es Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.

Regen kann es auch in Niederbayern geben, der meiste Sonnenschein ist im Allgäu zu erwarten. Die Höchsttemperaturen in Südbayern liegen zwischen 21 Grad im Bayerischen Wald und 26 Grad im südlichen Alpenvorland.

Bis zu 31 Grad

Und dann meldet sich der Spätsommer mit Macht zurück: Am Freitag wird es sommerlich warm oder sogar heiß mit Höchstwerten zwischen 26 Grad im Bayerischen Wald und 31 Grad an der Donau und in München.

Für den Norden des Freistaats erwartet der DWD weniger Sonne als für den Süden. Zwar gibt es in Mittelfranken von Tagesbeginn an gelegentlich Sonne, sonst aber ist es zunächst oft stark bewölkt. An den nördlichen Mittelgebirgen können auch ein paar Tropfen Regen fallen.