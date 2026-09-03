Warum eine Bundesstraße einen Sonntag lang gesperrt bleibt

Ebermannstadt/Pottenstein (dpa/lby) - Die Bundesstraße 470 bringt viele Ausflügler und Touristen am Wochenende in die Fränkische Schweiz - aber nicht am kommenden Sonntag (6. September): Denn dann ist die Route zwischen Weilersbach im Landkreis Forchheim und Pottenstein im Landkreis Bayreuth komplett für Autos, Busse und Motorräder gesperrt. Das teilte das Landratsamt Forchheim mit.

Und was passiert auf dem etwa 30 Kilometer langen Abschnitt? Auf einem Teilabschnitt findet der schon traditionelle Fränkische-Schweiz-Marathon statt, Start und Ziel ist jeweils Ebermannstadt. Zwischen Pottenstein und Behringersmühle dagegen sind auf der B470 keine Laufwettbewerbe geplant, so dass die Strecke komplett frei für Radfahrer und Fußgänger ist. Gleiches gilt für die Staatsstraße von Behringersmühle Richtung Waischenfeld.

Entlang der autofreien Strecke auf der sonst viel befahrenen Bundesstraße planen die Ortschaften verschiedene Attraktionen wie Feste, Märkte und Konzerte.

Die Sperre beginnt um 7 Uhr und endet um 18 Uhr, wie das Landratsamt weiter informierte. Auch die öffentlichen Busse würden umgeleitet. Für Autofahrer ist eine Umleitungsstrecke ausgeschildert.