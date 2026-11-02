Jungstar Karl an Bayerns Sehnsuchtsort plötzlich wichtig

Madrid (dpa) - Die Dienstreise an den Sehnsuchtsort hatte sich der FC Bayern unter völlig anderen Vorzeichen gewünscht. Nach dem teuer erkauften 2:2 im Topspiel gegen Borussia Dortmund mit weiteren verletzten Offensivstars herrscht im Estadio Metropolitano nicht mehr nur erheblicher Tabellendruck.

In dem Stadion, in dem sich das Münchner Starensemble um Ballon d'Or-Gewinner Harry Kane am 5. Juni 2027 zum Champions-League-Sieger krönen möchte, muss der deutsche Fußball-Meister am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Atlético Madrid mit einem personellen Notstand klarkommen. Co-Trainer Aaron Danks muss rund um Kane kreative Offensiv-Lösungen finden.

Training mit Olise und Neuer

Kein Jamal Musiala. Kein Luis Díaz. Kein Ismael Saibari (OP am Fuß). Kein Serge Gnabry (Muskelverletzung). Zumindest aber womöglich ein Michael Olise. Der Franzose musste gegen Dortmund mit Knieproblemen vom Platz. Beim Training für die wegweisende Partie in Madrid war er dabei - genau wie Kapitän und Torhüter Manuel Neuer. Zwei Lichtblicke für die Bayern vor dem Abflug in den Süden.

Dennoch: In Spaniens Hauptstadt könnte urplötzlich Lennart Karl wieder ganz wichtig werden. Der 18-Jährige musste gegen den BVB selbst nach den Verletzungen von Saibari und Gnabry weiter auf der Ersatzbank schmoren.

Der Shooting Star der Vorsaison kam erst spät für Olise. Fehlt aktuell das Vertrauen in den Jungstar, über den es rund ums Topspiel zu einem Disput zwischen dessen Berater Michael Ballack und Sportvorstand Max Eberl kam?

Danks: Wir vertrauen Lennart definitiv

Nein, nein, versichert Co-Trainer Danks energisch: «Wir vertrauen Lennart definitiv auch in solchen Spielen. Er ist ein herausragender Spieler. Er kam ja auch für Michael rein und hatte noch einen großen Moment mit seinem Lattenschuss. Das war wirklich positiv für ihn.»

Sportvorstand Eberl äußerte sich trotzig zum personellen Engpass: «Jeder kennt unseren Kader und weiß, wer ausfällt und wer noch zur Verfügung steht. Aber wir werden nicht abmelden. Wir werden nicht zurückziehen.»

Anführer Kimmich: Werden alles reinhauen

Am vierten Spieltag der Ligaphase stehen die Bayern ohne den ebenfalls weiter im Krankenstand weilenden Chefcoach Vincent Kompany vor einem Charaktertest. «Wir werden wieder alles reinhauen», versicherte Joshua Kimmich.

Das wird nötig sein gegen das formstarke Atlético des emotionalen Trainers Diego Simeone. Im Kampf um die Top 8 und den direkten Einzug ins Achtelfinale steht das rustikale Team des 56-jährigen Argentiniers mit vier Punkten sogar unter noch größerem Ergebnisdruck als die Münchner (5).

«Es wäre schon mit dem kompletten Kader eine große Aufgabe», meinte Eberl, der sich kämpferisch gibt: «Bayern München hat in den letzten Wochen gezeigt: Wenn man zusammenrückt, kann man einiges bewegen.».

Spiele gegen Atlético tun in der Regel weh. Erst recht in Madrid, im rund 70.000 Zuschauer fassenden Metropolitano, in dem natürlich auch Simeone mit Atlético unbedingt im kommenden Jahr das Königsklassen-Finale bestreiten will.

Bei Bayern sind zwei Anführer wieder dabei - Kimmich und Kane. Gerade Kimmichs Rückkehr nach einem privaten Trauerfall ist Gold wert. «Jo hat die Mannschaft gegen Dortmund geführt. Er ist vorweggegangen. Er ist wieder da, das gibt uns ein gutes Gefühl», sagte Eberl.

Kane und der Ronaldo-Rekord

Und Kane? Der Weltfußballer schoss gegen den BVB ausnahmsweise nur Fahrkarten, sogar vom Elfmeterpunkt. Gegen Atlético soll das wieder anders aussehen. Zumal er in der Königsklasse einen Rekordlauf hat. In den vergangenen zehn Einsätzen hat der Mittelstürmer jeweils getroffen. Ein weiteres Tor gegen Atlético würde Cristiano Ronaldos Bestmarke von elf Treffern egalisieren.