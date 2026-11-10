Linken-Fraktionschef kritisiert Nominierung von Aigner

Berlin (dpa) - Linken-Fraktionschef Sören Pellmann hat die Nominierung von Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin kritisiert. Er bemängelte, «dass es offensichtlich ein Hin-und-Herschieben zwischen SPD und CDU/CSU gibt». Seine Partei hätte sich eine überparteiliche Kandidatin gewünscht, sagte er in Berlin.

«In Zeiten von Politikverdrossenheit wären wir alle gut miteinander beraten, dass man außerhalb des politischen Spektrums eine unabhängige Person gefunden hätte, idealerweise eine Frau. Ich wünschte mir als Vertreter Ostdeutschlands vielleicht auch sogar eine aus dem Osten.»

Einen Tag nach ihrer Nominierung stellt sich Unionskandidatin Aigner im Bundestag vor. Geplant sind Besuche in den Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD sowie bei den oppositionellen Grünen. Bei der AfD und der Linken wird sich Aigner zunächst nicht vorstellen.

Pellmann: Unsere Tür steht offen

Die Linke hat Aigner nach eigenen Angaben nicht eingeladen. Pellmann signalisierte aber, sie sei willkommen – auch zu einem späteren Zeitpunkt. «Das Angebot, wie auch zu bisherigen Bundespräsidentinnenwahlen, gilt: Wenn sich eine Kandidatin unserer Fraktion dann vorstellen will, idealerweise vielleicht auch, wenn die 16 Wahlmänner und Wahlfrauen aus den Ländern noch dabei wären, dann steht unsere Tür natürlich offen.»

Die Linke hat angekündigt, eine eigene Kandidatin zu nominieren, die dann auch den Kriterien entsprechen soll, die die Partei sich gewünscht hätte.