Lkw kippt bei Blaibach um – hoher Schaden an Telefonanlage

Blaibach (dpa/lby) - Ein Lastwagen hat einen Telefonmast und Leitungen beschädigt und so einen sechsstelligen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, kam der Lkw bei Blaibach (Landkreis Cham) auf das Bankett, sodass der 49-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Lastwagen sei danach die Böschung herabgefahren und habe Mast und Leitungen beschädigt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, kippte der mit zehn Tonnen Fliesen beladene Lastwagen daraufhin um. Der Fahrer sei leicht im Kopf- und Halsbereich verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen. An der Telefonanlage und der Straße entstand laut Polizei ein sechsstelliger Schaden. Es sei aber bis jetzt nicht klar, ob es zu Telefonausfällen gekommen ist, hieß es.

Da laut Polizei auch rund 35 Liter Öl in die Wiese gelangten, auf der der Lastwagen liegen blieb, wurde die Umweltbehörde hinzugezogen. Um das Fahrzeug mit schwerem Gerät zu bergen, sei die Straße bis in den späten Abend komplett gesperrt worden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird laut Polizei noch ermittelt.