Mann aus Starnberg tot – Dritter Verdächtiger festgenommen

München (dpa/lby) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 51-Jährigen aus Starnberg ist ein dritter Tatverdächtiger festgenommen worden. Es handle sich «um einen 28-jährigen polnischen Staatsangehörigen», sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Juliane Grotz. Er sei vor zwei Wochen festgenommen worden. Zuvor hatte die Mediengruppe «Münchner Merkur/tz» berichtet. Zwei Männer, ein 50 Jahre alter Ukrainer und ein 37 Jahre alter Kasache, saßen bereits unter Tatverdacht in Untersuchungshaft.

Opfer war nicht nach Hause gekommen - galt als vermisst

Der 51 Jahre alte Deutsche galt seit Mitte Juli als vermisst. Seine Lebensgefährtin hatte den Mann in den frühen Morgenstunden des 16. Juli vermisst gemeldet. Er sei am Vorabend nicht wie gewohnt nach Hause gekommen, der Kontakt zu ihm sei abgerissen.

Auto an Motorworld entdeckt

Sein Auto wurde dann im Münchner Stadtteil Freimann auf einem Parkplatz an der Motorworld München gefunden, die Leiche des Vermissten fanden die Ermittler mehrere Tage später im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die Obduktion ergab, dass der Mann infolge massiver Gewalteinwirkung starb.

Motiv Habgier?

Ein möglicher Hintergrund der Tat sind laut Ermittlern Geschäftsbeziehungen zwischen dem Opfer und dem 37 Jahre alten Verdächtigen, hieß es. Die Staatsanwaltschaft geht von dem Motiv der Habgier aus. Auch der zweite Verdächtige ist den Angaben zufolge Geschäftsmann. Über den dritten Festgenommenen machten die Ermittler keine Angaben.