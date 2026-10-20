Mann in Wohnung überfallen und schwer verletzt

Amberg (dpa/lby) - Bei einem mutmaßlichen Raubüberfall in einer Wohnung in Amberg ist ein 44-Jähriger schwer verletzt worden. Drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sollen gemeinsam auf ihn eingeschlagen und ihm unter anderem mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Auch eine 19-Jährige soll an der Tat beteiligt gewesen sein. Alle vier Tatverdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Der 44-Jährige hatte sich nach Polizeiangaben mit der 19-Jährigen in deren Wohnung im Süden der oberpfälzischen Stadt verabredet. Die beiden sollen bereits seit einiger Zeit intimen Kontakt gehabt haben. Am Abend hätten die drei männlichen Bekannten der jungen Frau den 44-Jährigen gemeinsam mit ihr überfallen.

Nach dem Angriff sollen die Tatverdächtigen den Geldbeutel des Mannes aus dessen Rucksack genommen und die Wohnung verlassen haben. Den Schwerverletzten ließen sie demnach zurück. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen die vier Tatverdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehle gegen alle vier. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes.