Mann möchte Streit schlichten - lebensbedrohlich verletzt

München (dpa/lby) - Ein 29-Jähriger ist bei einem Pärchenstreit dazwischen gegangen und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann sei nachts in einem Durchgang in der Münchner Altstadt auf das streitende Paar getroffen, teilte die Polizei mit. Als er schlichten wollte, habe ihn der Mann plötzlich mit einem spitzen Gegenstand am Oberkörper verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Danach sei das Pärchen geflüchtet und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht gefunden werden. Der 29-Jahre alte Mann musste den Angaben zufolge notoperiert werden und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet Zeugen, sich zu melden.