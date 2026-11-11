Mann schlägt Kunden mit Vogelhäuschen auf den Kopf

Weißenburg in Bayern (dpa/lby) - Bei einer Auseinandersetzung in einem Tierbedarfsgeschäft in Weißenburg in Bayern (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) sind zwei Männer verletzt worden. Nach Polizeiangaben schlug ein 58-Jähriger einem Kunden mit einem etwa 1,20 Meter hohen hölzernen Vogelhäuschen gegen den Kopf.

Demnach hatte eine Mitarbeiterin am Dienstag eine Praktikantin wegen ihres Verhaltens vorzeitig nach Hause geschickt. Als deren Vater die Tochter abholte, sei es in der Filiale zu einem verbalen Streit gekommen. Ein 43 Jahre alter Kunde habe daraufhin eingegriffen, weil die Situation zu eskalieren drohte und Mitarbeiter eingeschüchtert wirkten, hieß es.

Bei der anschließenden Rangelei habe der 58-Jährige dem Kunden das Vogelhäuschen gegen den Kopf geschlagen. Der 43-Jährige sei an der Stirn verletzt worden, das Vogelhäuschen sei zerbrochen. Der Verletzte habe sich seinerseits mit Schlägen gewehrt. Der 58-Jährige erlitt den Angaben zufolge möglicherweise eine Gehirnerschütterung.