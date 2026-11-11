Scherhant und Treu: Freiburger DNA für Klopps Startelf

Herzogenaurach (dpa) - Philipp Treu und Derry Scherhant? Als Jürgen Klopp nach dem WM-Flop im Sommer bei der Fußball-Nationalmannschaft loslegte, hatte neben dem Bundestrainer wohl kaum einer die Fantasie, dass zwei Profis aus dem beschaulichen Freiburg im Eiltempo zu Hoffnungsträgern und Startelf-Aspiranten avancieren würden.

Doch Klopp setzt in seiner Startphase auf die spezielle Freiburger DNA. Auch in den Nations-League-Partien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad gegen Serbien und drei Tage später in Berlin gegen die Niederlande könnten Treu und Scherhant eine größere Rolle einnehmen.

Von null auf hundert zu festen Größen? Diese Frage beantworteten der 25 Jahre alte Außenverteidiger Treu und der am Dienstag 24 Jahre alt gewordene Außenstürmer Scherhant mit dem beim SC Freiburg erlernten Unterstatement.

«Wir gegen da mit Demut ran»

«Es ist jetzt zwar ein bisschen die langweilige Freiburger Antwort. Wir beide gehen da mit Demut ran. Wir versuchen, im Training alles zu geben und stellen uns dem Konkurrenzkampf», antwortete Treu. SC-Kumpel Scherhant äußerte sich einfach nur dankbar, dass er wieder dabei sein dürfe nach dem Debüt im Vormonat.

Der Sportclub war für sie die Startrampe. «Wir beide sitzen nur hier, weil es ein Ergebnis unserer Mannschaftsleistung in Freiburg ist. Da können wir in Ruhe arbeiten», sagte Treu, auch in sportlich schwierigen Zeiten mit Niederlagen. «Da stänkert keiner rum», sagte er mit Blick auf oft schwierige Vereinsumfelder.

Klopps Loblied auf das SC-Duo

Klopp hatte Scherhant als «die positive Überraschung des ersten Camps», bezeichnet. Und noch mehr schwärmte er von Treu, der die Problemposition hinten rechts quasi über Nacht ausfüllte. «Pippo hat es toll gemacht im ersten Camp. Das hat richtig Spaß gemacht zu sehen, wie er sich in kürzester Zeit vom kompletten Neuling zum etablierten Spieler entwickelte», erklärte Klopp. «Das ist quasi zwischen zwei Frühstücken passiert.»

Treu ist mit 270 Länderspiel-Minuten sogar Spitzenreiter unter Klopp bei der Einsatzzeit, gefolgt von einer etablierten DFB-Größe wie Florian Wirtz (206 Minuten). Und trotz des Verweises auf die Freiburger Demut sagte er auf dem DFB-Podium in Herzogenaurach schon sehr selbstbewusst zur Nachfolge von Joshua Kimmich: «Das Thema Rechtsverteidiger ist ein bisschen abgehakt.»

Scherhants Berlin-Rückkehr: «Fast nicht auszumalen»

Scherhant stand im Hinspiel gegen Serbien (2:0) und beim 0:0 in Griechenland jeweils in der Anfangsformation. Er beeindruckte vor allem in Thessaloniki mit mutigen Eins-gegen-eins-Aktionen auf dem linken Flügel. Genau daran will er nun anknüpfen - und das besonders gerne am kommenden Montagabend in Berlin. Dort aufzulaufen, «das wäre ein sehr besonderer Moment, fast nicht auszumalen», bekannte er.

Scherhant ist in Berlin geboren und unweit des Olympiastadions aufgewachsen. Für Hertha BSC hat er seine ersten Spiele als Jung-Profi gemacht, nachdem man ihn «in der Jugend übersehen» habe. Das sei eine «prägende Erfahrung» gewesen. Und bis heute sei es ein Antrieb, «es auch den Leuten zu zeigen, die nicht an mich geglaubt haben».