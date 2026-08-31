Mann soll Hitlergruß bei Festumzug gezeigt haben

Höchstadt (dpa/lby) - Während eines Festumzugs in Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) soll ein Mann den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben. Zwei Teilnehmer des Umzugs bemerkten den Vorfall am Freitag und riefen die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Der Verdächtige stand bei der Tat demnach auf dem Balkon einer Wohnung und zeigte die Geste den Teilnehmern des Umzugs.

Einsatzkräfte trafen den 26 Jahre alten Verdächtigen in der Wohnung an und stellten seine Personalien fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.