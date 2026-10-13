Mann soll Joggerin im Wald angegriffen haben

Oberviechtach (dpa/lby) - Eine 19-jährige Joggerin soll im Landkreis Schwandorf von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden sein. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am vergangenen Donnerstag auf dem bayerisch-böhmischen Fahrradweg bei Oberviechtach (Landkreis Schwandorf).

Die junge Frau war demnach allein auf dem Weg unterwegs, als ihr in einem Waldstück ein Mann entgegenkam und sie nach der Uhrzeit fragte. Noch während sie zu ihrem Mobiltelefon greifen wollte, soll der Täter sie an den Haaren gepackt, eine Böschung hinunter ins Gestrüpp gezogen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Durch heftige Gegenwehr - darunter Schläge, Kratzer und ein gezielter Tritt - sei es der 19-Jährigen gelungen, sich zu befreien. Sie flüchtete daraufhin zu einem Haus im Ort, von wo aus eine Bewohnerin die Polizei rief. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.