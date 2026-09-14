Mann wird zu Boden geschlagen und gegen den Kopf getreten

Fürth (dpa/lby) - Bei einem Streit soll ein 19-Jähriger in der Innenstadt von Fürth einem 58-Jährigen mehrfach mit den Füßen gegen den Kopf getreten haben. Der Mann sei am frühen Sonntagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache mit dem 19-Jährigen sowie einem 17-Jährigen aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung habe sich zugespitzt und der 58-Jährige sei zu Boden geschlagen worden, teilte die Polizei mit.

Beide Verdächtigen wurden kurz nach der Tat festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der 17-Jährige kam am Sonntagmorgen zu seinen Erziehungsberechtigten zurück. Der 58-Jährige kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus, sein Zustand ist laut Polizei stabil.

Die Mordkommission sucht nun zwei Zeuginnen, die kurz vor der Tat mit den Beteiligten gesprochen haben sollen und danach in ein dunkles Fahrzeug mit Nürnberger Kennzeichen gestiegen sein sollen.