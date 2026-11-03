Medien: Nürnberg findet Nachfolger für Chatzialexiou

Nürnberg (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat einem Bericht zufolge einen neuen Sportvorstand gefunden - und zwar in den eigenen Reihen: Dieter Frey, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, soll laut Informationen der «Bild» die Nachfolge von Joti Chatzialexiou antreten, der zum 1. Februar 2027 zu Eintracht Frankfurt wechselt. Die Entscheidung im Aufsichtsrat sei gefallen, es fehle nur noch die Unterschrift, hieß es im Bericht.

Frey spielte nach Stationen beim FC Bayern München, SC Freiburg und Werder Bremen von 2001 bis 2004 beim Club und war anschließend zunächst als Nachwuchstrainer und Ausbildungsleiter tätig, im Februar 2026 wurde er dann Direktor des Club-Nachwuchses. Jetzt steht der nächste Karriereschritt bevor.