Mehr internationale Gäste am ersten Wiesn-Wochenende

München (dpa/lby) - Die Besucher am ersten Wiesnwochenende waren weniger aber internationaler als vor einem Jahr. Am Eröffnungssamstag machten ausländische Gäste rund 33 Prozent aus, am Sonntag gut 29 Prozent, wie eine Untersuchung von Handydaten durch Telefonica Deutschland und Invenium Data Insights ergab. Vergangenes Jahr hatten die Anteile demnach noch bei 29 und 25 Prozent gelegen.

Die meisten ausländischen Gäste kamen dabei - wie vergangenes Jahr - aus den USA, gefolgt von Italien. Auf Rang drei liegt dieses Jahr Frankreich, 2025 war es noch das Vereinigte Königreich.

Die Zahl der Besucher sank der Analyse zufolge leicht auf 1,04 Millionen. Die blieben im Schnitt aber rund eine Viertelstunde länger auf dem Festgelände als vergangenes Jahr. Männer waren dabei in der Mehrheit: Sie stellten rund 53 Prozent der Besucher. Die höchste Auslastung wurde zwischen 17.00 und 18.00 Uhr festgestellt.

Dass fast jeder dritte Besucher aus dem Ausland kam, zeige «die enorme internationale Strahlkraft der Wiesn, die auch für München als Tourismusstandort von großer Bedeutung ist», sagt Jörg Kablitz von Telefonica.